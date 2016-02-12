نائلة عمارة تسخر من «عمومية الأطباء»: «امتى هيقولوا الإضراب اتسرق والإخوان ركبوه»

سخرت الدكتورة نائلة عمارة عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف من قرار الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بتنفيذ إضراب جزئي بعد أسبوعين بسبب أزمة “أطباء المطرية”.

وكتبت “عمارة” على صفحتها بـ”فيسبوك” : “وامتى هايطلع علينا الاطباء المضربين يولولوا و يقولوا ان الاخوان ركبوا اضرابهم ..و ان اضرابهم اتسرق “.

وقررت عمومية الأطباء تقديم الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية بالمجان للمرضى والامتناع عن تقديمها بأجر، وتنظيم وقفات خلال الأسبوعين المقبلين، مطالبة بإقالة الوزير، والدخول في إضراب جزئي في حال عدم الاستجابة لهم.