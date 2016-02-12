«يسرى فودة» يعلن خطبته للإعلامية السورية «ألمى عنتابلى»

أعلن الإعلامي يسري فودة خطبته للإعلامية السورية ألمى عنتابلي في حفل صغير اقتصر على بعض الأصدقاء المقربين، وكان هؤلاء قد توجهوا بناءً على دعوة شخصية إلى عشاء على أنغام أم كلثوم وصباح فخري في أحد مطاعم دبي، وهناك فوجئوا بإعلان الخبر السعيد، وذلك حسبما ذكر موقع جريدة «المصرى اليوم»

وقال «فودة» إنه فضل أن يكون هذا الحدث الشخصي على هذا النطاق الضيق احترامًا لما يمر به الشعبان المصري والسوري، وأضاف أنه سيرافق خطيبته وبعض الأصدقاء بعد أيام قليلة في رحلة إنسانية تطوعية لمساعدة اللاجئين السوريين وغير السوريين.

يُذكر أن الإعلامية ألمى عنتابلي كانت قد انتقلت من قناة العربية إلى قناة سكاي نيوز عربية، حيث تعمل بها منذ نشأتها كمذيعة أخبار، ومما يلفت النظر أنها الحفيدة الكبرى للمفكر التنويري المناضل، عبدالرحمن الكواكبي، صاحب «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد»، الذي ولد في حلب عام ١٨٥٥ ودفن في القاهرة عام ١٩٠٢.