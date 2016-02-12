مرور القاهرة: تعيين خدمات مرورية بسبب إغلاق محيط مشروع محور روض الفرج

تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقيادة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، إغلاقها لشارع ترعة الإسماعيلية بالمظلات وكوبرى أبو وافية بمنطقة الزاوية الحمراء، بسبب أعمال إنشاء مشروع محور روض الفرج بمنطقة شبرا، أمام القادم من إشارة الخلفاوى، مرورًا بشارع معمل الألبان حتى ميدان المماليك، ويكون على مرحلتين لمدة 8 أشهر

وأوضحت إدارة مرور القاهرة، أنه تم تعيين خدمات مرورية مع وضع حواجز حديدية بمحيط منطقة الاعمال بالمظلات وأعلى كوبرى أبو وافية لحين الانتهاء منها وتكون المرحلة الأولى للأعمال أمام القادم من الكورنيش، ويتم إجراء تحويلة مرورية إلى شارع بين المدارس وبشارع سعد سليم، وللقادم من ميدان المماليك اتجاه عبد الحميد الديب لمدة 8 أشهر بدءا من 1 فبراير الجارى.

وأضافت إدارة المرور أن المرحلة الثانية تكون بشارع سنجر للقادم من ميدان المماليك مارا بشارع سنجر حتى شارع سعد سليم، ولا يسمح السير أمام القادم من شارع سعد سليم مارا بشارع سنجر بدخول السيارات.

وأضافت الإدارة أن عملية إغلاق شارع ترعة الإسماعيلية للقادم من مناطق عبود اتجاه مطلع كوبرى المظلات، على أن يتم نقل الأعمال فى الجهة المقابلة للغلق فى الاتجاهين ذهابًا وعودة، لتسهيل الحركة المرورية، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط تلك الأعمال لحين الانتهاء منها.