بالفيديو.. لحظة سرقة موتوسيكل في عز "الظهر" أمام كافيه شهير بالزقازيق

حصل اليوم السابع، على فيديو تم إلتقاطه بكاميرا مراقبة بإحدى الكافيهات الشهيرة، بشارع طلبة عويضة بالزقازيق بمحافظة الشرقية، على فيديو يوضح لحظة سرقة الموتوسيكل الخاص بأحد العاملين به.



>وظهر في الفيديو مراقبة سارق الموتوسيكل لصاحبه بعد تركه أمام الكافيه ودخوله المبنى، ثم اقترب منه وأخذ يلتفت حوله ليطمئن أن أحدًا لا ينتبه له، متظاهرًا أنه يتحدث في هاتفه المحمول، وقام بسحب الموتوسيكل بشكل يدوي بعيدًا عن أعين الكاميرا، وذلك أمام أعين عدد من المواطنين خارج الكافيه، فيما اكتشف صاحب الموتوسيكل واقعة سرقته بدقائق، وحرر محضرًا بقسم شرطة ثان الزقازيق.