عمال النسيج أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل "الروماتويدى"

أشارت نتائج دراسة أجريت فى ماليزيا، إلى أن استنشاق الأتربة المتخلفة عن الصناعات النسيجية بالمصانع يجعل العمال أكثر عرضة بواقع 3 مرات للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدى، الذى يتسم باضطراب فى جهاز المناعة يسبب تورما وآلاما بالمفاصل.

وقال الباحثون فى الدراسة التى أوردتها دورية أمراض الروماتيزم، إنه فى حين أن من المعروف أن التدخين من العوامل المسببة لهذا المرض، فإن العوامل البيئية تلعب دورا فى الإصابة به بين من يحملون عوامل خطر وراثية للمرض.

وأضافوا أنهم يشكون فى أن الأتربة الناتجة عن النسيج تسبب تغيرا فى أنسجة الرئة قد يدفع جهاز المناعة إلى رد يظهر فى صورة التهاب المفاصل الروماتويدى لدى من يحملون عوامل خطر وراثية خاصة بالمرض.

وقالوا إن على عمال المصانع لاسيما فى البلدان النامية، التى تنتشر بها صناعة النسيج الاستفادة من آليات حماية الجهاز التنفسى للحد من استنشاق هذه الأتربة الملوثة، مشيرين إلى أن الأمر يستلزم إجراء مزيد من الدراسات لاستكشاف العلاقة بين هذه الأتربة والتهاب المفاصل الروماتويدى.

وشمل البحث بيانات 910 من النساء تعانين من هذا المرض بالدول النامية مع مقارنة هؤلاء بنفس العدد من نساء غير مصابات بالمرض، حيث إن معظم من يعملون بهذه الصناعة من الإناث.

وكانت جميع الإناث من غير المدخنات تقريبا ووجدت الدراسة أن 41 بين المصابات بالمرض أو نسبة 4.5 فى المائة منهن تعرضن لهذه الأتربة فى العمل وكن أكثر عرضة للإصابة بالمرض بواقع 2.8 مرة فى حين كانت 15 من بين غير المصابات أو نسبة 1.7 فى المائة تعرضن للأتربة.