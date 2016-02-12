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دراسة طبية بريطانية: مضغ العلكة الخالية من السكر يحسن صحة أسنان الأطفال

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دراسة طبية بريطانية: مضغ العلكة الخالية من السكر يحسن صحة أسنان الأطفال دراسة طبية بريطانية: مضغ العلكة الخالية من السكر يحسن صحة أسنان الأطفال
أظهرت دراسة طبية بريطانية حديثة، أن مضغ العلكة "الخالية من السكر" يحسن صحة أسنان الأطفال، حيث يعتبر من العوامل المساعدة للحصول على أسنان قوية وصحية، وتساعد على تنظيف الأسنان، فيما يرجح الخبراء أن مضغ 3 حبات من العلكة يقى من تسوس الأسنان.

وأوضحت الدراسة ـ التى أوردتها قناة (سكاى نيوز) الفضائية اليوم الجمعة، أن "مضغ العلكة يساعد على تحفيز إنتاج اللعاب، الذى يقضى على الأحماض التى تنتجها البكتيريا فى الفم، فهو يعمل على زيادة الكالسيوم والفوسفور فى الأسنان"، مشيرة إلى أن "العلكة" تمنع التسوس عند الأطفال حال استخدامها بعد وجبات الطعام.

من جهتها، قالت هيئة الصحة البريطانية، إن الأطفال تحت 12 عاما إذا تناولوا 3 حبات من العلكة يوميا، سيوفر نحو 3 ملايين جنيه إسترلينى من نفقات علاج الأسنان، بينما إذا استطاع كل طفل مضغ علكة واحدة "خالية من السكر" يوميا ستوفر الهيئة البريطانية نحو 2.8 مليون إسترلينى سنويا.

يذكر أن عملية مضغ العلكة تعد أيضا أحد أنواع التمارين الرياضية لتقوية فك الأسنان.

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