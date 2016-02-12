بالصور.. طفل ابتلع بطارية معدنية فتفاعلت مع اللعاب وأصابته بثقب فى المرىء

"لوجان ستيف" طفل أمريكى من ولاية "كولورادو" يبلغ من العمر عام ونصف، ابتلع الدائرة المعدنية لبطارية جهاز التحكم عن بعد ما أصابه بصعوبة فى التنفس وتقيء كثيرا نتيجة تفاعل الدائرة المعدنية مع اللعاب وإحداثها ثقبا فى المرىء، وبعد إجراء عملتين جراحيتين له لا يزال"لوجان" يتغذى من خلال أنبوبة خاصة.



>وروت "جاكى" والدة "لوجان" قصة صغيرها للموقع البريطانى "ديلى ميل"، قبل خضوعة للعملية الأولى فقالت: كان فى حالة صحية سيئة دون سبب معروف وتوجهنا به إلى مستشفى "كولورادو" وبأجراء الأشعة له شاهدنا جزء معدنى دائرى ابتلعه "لوجان"، وشعرنا أن الحياة تضيق علينا ولا نعرف ما نتيجة ما حدث له، وعلمنا أن لوجان ورغم إبعاد الأدوية والمواد الكيميائية وكل شىء مضر عن متناول يده فقد وصل إلى الدائرة المعدنية فى البطارية وابتلعها".

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>وبدوره قال "ستيف" والد "لوجان":"ظل الجزء المعدنى عالقا فى حلق "لوجان" حتى أجرى الأطباء له العملية الجراحية، وتسببت هذه القطعة المعدنية فى عمل ثقب بحنجرته، وشرح لنا الطبيب المعالج خطورة ما فعله "لوجان" وكيف أثر عليه، حيث تفاعلت البطارية مع اللعاب وخلقت تيار كهربائى أدى لتراكم الصودا الكاوية ما تسبب فى إحداث ثقب فى المرىء وقضى "لوجان" أسبوعا فى العناية المركزة بعد إزالة الدائرة المعدنية، وكان لا يستطيع التنفس أو تناول الطعام إلا من خلال أنبوبة.



>وتابع والد الطفل: خضع لعملية أخرى لفصل المرىء عن القصبة الهوائية ليتنفس بشكل طبيعى، ورغم أن ذلك تحقق ما يزال"لوجان" عاجز عن تناول الطعام إلا من خلال أنبوبة بجانب أنه فقد جزء من صوته.