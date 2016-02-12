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مفاجأة: ختان الطفل دون بنج يجعله أكثر إحساسا بالألم بنسبة 40% عندما يكبر

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مفاجأة: ختان الطفل دون بنج يجعله أكثر إحساسا بالألم بنسبة 40% عندما يكبر مفاجأة: ختان الطفل دون بنج يجعله أكثر إحساسا بالألم بنسبة 40% عندما يكبر
كثير من الأطباء حول العالم يعتقدون أن الطفل من يوم ولادته لا يشعر بالألم ولا يؤثر ذلك عليه مستقبلًا، لكن هذا أمر غير صحيح بالنسبة للتوصيات الحديثة.

وكشف الدكتور خالد العطوى أستاذ واستشارى طب الأطفال والحاصل على ماجستير إدارة الرعاية الصحية بدبى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الطفل يشعر بالألم وهو فى بطن أمه ويكون أكثر إحساسا.

وأوضح العطوى أن الرضع حديثى الولادة ولا سيما أولئك الذين ولدوا قبل الأوان "الخدج"، يتعرضون لعدد وافر من الإجراءات العلاجية المؤلمة، لافتا إلى أن الأطفال الذين يولدون بعد ما بين 25 و42 أسبوعًا من الحمل تعرضوا لـ14 إجراء مؤلما يوميًا خلال الأسابيع الأولى من حياتهم، مثل شفط البلغم والتنفس الصناعى وسحب العينات من الأوردة.

وأكد أستاذ طب الأطفال أن الأطفال الذين يخضعون لعمليات الختان بدون بنج موضعى، يكونوا أكثر عرضة للشعور بالألم المضاعف عند الكبر بنسبة 40%.

جاءت تصريحات الدكتور خالد العطوى أستاذ واستشارى طب الأطفال والحاصل على ماجستير إدارة الرعاية الصحية بـدبى من دولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش مساركته فى المؤتمر الـ37 للجمعية المصرية لرعاية الأطفال حديثى الولادة والمبتسرين، والمنعقد فى الفترة من 10 إلى 13 فبراير الجارى بمدينة الغردقة، تحت عنوان "الجديد فى طب الأطفال حديثى الولادة".


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