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"الناتو" يتهم موسكو بتقويض المفاوضات من خلال قصفها للمعارضة السورية

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"الناتو" يتهم موسكو بتقويض المفاوضات من خلال قصفها للمعارضة السورية "الناتو" يتهم موسكو بتقويض المفاوضات من خلال قصفها للمعارضة السورية

>اتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (الناتو) ينس ستولتنبرج، روسيا بتقويض جهود التوصل لحل سلمى للصراع فى سوريا باستهداف جماعات المعارضة بدلا من متشددى تنظيم داعش.

ونقلت قناة (العربية) اليوم الجمعة عن ستولتنبرج قوله "إنه لا يمكن تحقيق سلام دائم دون وقف هذا القصف، وأضاف أن روسيا تستهدف فى الأساس جماعات المعارضة وليس داعش، مشيرا إلى أن الضربات الجوية التى تنفذها الطائرات الروسية على جماعات المعارضة المختلفة فى سوريا قوضت فعليا جهود التوصل إلى حل سلمى عبر المفاوضات .

وأكد أمين عام (الناتو) أن ما نحتاجه هو اتفاق دائم لوقف إطلاق النار ، فضلا عن تقديم المساعدة المدنيين، واتفاق للانتقال السياسى.

وتأتى تصريحات ستولتنبرج بعد أن توصلت القوى الكبرى ومن بينها روسيا لاتفاق على خطط لوقف إطلاق النار بين المعارضة والقوات الحكومية فى سوريا، ولكن موسكو قالت إنها ستواصل قصف المتشددين.

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مصر 365

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