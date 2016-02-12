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بالصور..كيرى يعلن التوصل إلى اتفاق لـ"وقف المعارك" فى سوريا خلال أسبوع

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بالصور..كيرى يعلن التوصل إلى اتفاق لـ"وقف المعارك" فى سوريا خلال أسبوع بالصور..كيرى يعلن التوصل إلى اتفاق لـ"وقف المعارك" فى سوريا خلال أسبوع

> اتفقت الأطراف الرئيسية فى الملف السورى ليل الخميس إلى الجمعة على "وقف المعارك" فى سوريا فى غضون اسبوع وعلى زيادة وصول المساعدات الانسانية للمدنيين.

وقال وزير الخارجية الأميركى جون كيرى فى مؤتمر صحافى أثر اجتماع استمر أكثر من خمس ساعات فى ميونيخ "جنوب ألمانيا" اتفقنا على وقف للمعارك فى كامل البلاد فى غضون اسبوع. وأوضح وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن روسيا والولايات المتحدة ستشرفان على "ترتيبات" تطبيق وقف المعارك.

من جهته أوضح كيرى أن وقف المعارك يشمل أطراف النزاع كافة باستثناء "داعش والنصرة الإرهابيتين".

كيرى ولافروف (1)

كيرى ولافروف (2)

كيرى ولافروف (3)

كيرى ولافروف (4)

كيرى ولافروف (5)

كيرى ولافروف (6)

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كيرى ولافروف (8)

كيرى ولافروف (9)

كيرى ولافروف (10)
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