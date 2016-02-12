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التحالف الدولى ينفذ 20 ضربة جوية على معاقل داعش فى العراق

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التحالف الدولى ينفذ 20 ضربة جوية على معاقل داعش فى العراق التحالف الدولى ينفذ 20 ضربة جوية على معاقل داعش فى العراق

>نفذ طيران التحالف الدولى، الذى تقوده الولايات المتحدة، 20 ضربة جوية ضد معاقل تنظيم داعش داخل العراق.

وأفاد بيان لقوة المهام المشتركة أورده الموقع الإليكترونى لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بأن قوات التحالف نفذت بالتنسيق مع ولدعم العراقية 20 ضربة مستخدمة طائرات هجومية ومقاتلة وطائرات دون طيار.

وأوضح البيان أن الضربات نُفذت فى مناطق بالقرب من الحبانية وكيسيك والموصل والقيارة والرمادى وسنجار والسلطان عبدالله وتلعفر.

واستهدفت تلك الضربات وحدات تكتيكية للتنظيم ومواقع قتالية وعجلات ومخازن أسلحة ومعدات ومناطق تجمع لمقاتليه فضلا عن تدمير رشاشات ثقيلة ومواقع لإطلاق قذائف الهاون ومهاجع ومركز للقيادة والتحكم ومنشأة لتصنيع السيارات المفخخة ونقطة تفتيش، ولم يشر بيان التحالف إلى توجيه أى ضربات جوية إلى تنظيم داعش فى سوريا.

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مصر 365

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