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إيطاليا تخصص مساعدات إنسانية إلى ليبيا بقيمة 4 .1 مليون يورو

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إيطاليا تخصص مساعدات إنسانية إلى ليبيا بقيمة 4 .1 مليون يورو إيطاليا تخصص مساعدات إنسانية إلى ليبيا بقيمة 4 .1 مليون يورو

>أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية تخصيص حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 4 .1 مليون يورو؛ استجابة للأوضاع الإنسانية الخطيرة فى ليبيا التى يتضرر منها حوالى 2,4 مليون شخص من بين إجمالى عداد سكان يبلغ 3 .6 مليون شخص.

وذكرت الخارجية الايطالية - فى بيان وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم - أن إدارة التعاون من أجل التنمية بالخارجية ستخصص 500 ألف يورو للجنة الدولية للصليب الأحمر، والتى تعمل بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، وذلك لمواصلة تقديم المساعدات الأساسية للنازحين الداخليين والمدنيين المتضررين من الصراع و دعم التدخلات العلاجية الأساسية وتأهيل الأطباء والعاملين فى قطاع الصحة.

وأوضح البيان أن هذه المخصصات الإيطالية ستساهم فى مساعدة أفراد العائلات المهاجرة الأكثر ضعفا، فضلا عن تخصيص 450 ألف يورو لدعم نشاط مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لصالح 3ر1 مليون شخص، مشيرا إلى أن المفوضية السامية تقوم بتوزيع المساعدات الإنسانية فى طرابلس وغيرها من المناطق الساحلية، إلى جانب عمليات التسجيل لتسهيل تمكين الفئات الأكثر ضعفا من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات المالية لإعالة الذات والخدمات النفسية.

كما سيساهم هذا التمويل فى دعم قسم مكافحة الهجرة غير الشرعية وومراقبة عمليات الإنقاذ فى البحر التى يقوم بها خفر السواحل الليبي.

وأشار إلى أن منظمة الهجرة الدولية ستحصل على 450 ألف يورو، لدعم نشاط توزيع الاحتياجات الرئيسية والأدوات الصحية على النازحين وإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، مؤكدا أن ليبيا تظل نقطة الانطلاق والمرور الرئيسية بالنسبة للهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط من شمال إفريقيا نحو أوروبا، حيث إنه من بين حوالى 151 ألف شخص سُجل وصولهم إيطاليا انطلق قرابة 90% من السواحل الليبية.

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