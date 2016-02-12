ملك الأردن: نواجه مهمة القيام بحرب ضد الخوارج فى الإسلام

قال الملك عبد الله الثانى، العاهل الأردنى، إننا نواجه حربا عالمية جديدة بسبب الإرهاب، وإن نهاية تنظيم داعش الإرهابى تتطلب عملا مركزا لأنه جزء من تهديد عالمى، الأمر الذى يتطلب عمل جماعى لمكافحة الإرهاب الذى يهدد العالم.

وأضاف العاهل الأردنى فى كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن، لدينا مهمة للقيام بحرب ضد الخوارج فى الإسلام، قائلا "أزمة اللاجئين السوريين أكبر مأساة إنسانية فى العصر الحالى، والقتل فى سوريا يجب أن يتوقف"، مطالب المجتمع الدولى بالدعم لمواجهة أزمة اللاجئين.

وأوضح الملك عبد الله أن مواجهة الإرهاب فى المنطقة الآن تصب فى مصلحة أوروبا.