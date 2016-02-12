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الصحة السعودية تعلن عن وفاة جديدة وتسجيل إصابتين بفيروس كورونا

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الصحة السعودية تعلن عن وفاة جديدة وتسجيل إصابتين بفيروس كورونا الصحة السعودية تعلن عن وفاة جديدة وتسجيل إصابتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة عن وفاة حالة جديدة بفيرس (كورونا)، المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، مضيفة أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس.

وقالت الوزارة – في بيان اليوم الجمعة  - إن الإصابتين في الخرج ونجران، وحالة الوفاة في نجران؛ مشيرة إلى أن عدد حالات الاصابة ارتفع إلى 1291 إضافة إلى 3 حالات بدون أعراض، فيما ارتفعت الوفيات إلى 552، وذلك منذ ظهور المرض فى يونيو 2012.

وأوضحت أن عدد الحالات التى تماثلت للشفاء بلغت 738 حالة بينما تبقى 3 حالات تحت العلاج.

يذكر أن الوزارة لم تسجيل خلال الاسبوع الماضى اى اصابات جديدة بالفيروس كمااعلنت عن شفاء 6 حالات.

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أونا

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