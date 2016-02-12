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مدحت عبد الهادي يختار لـ في الجول: خطأ لا ينساه.. وإنقاذ بارع له ارتد بهدف في الأهلي

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مدحت عبد الهادي يختار لـ في الجول: خطأ لا ينساه.. وإنقاذ بارع له ارتد بهدف في الأهلي مدحت عبد الهادي يختار لـ في الجول: خطأ لا ينساه.. وإنقاذ بارع له ارتد بهدف في الأهلي

أخطاء المدافعين كثيرا ما تكلف الفريق خسائر في مباريات هامة وبطولات كبرى وبالتأكيد لا ينسى الجمهور أو اللاعب نفسه هذه الأخطاء.

حتى أفضل المدافعين أحيانا يخطئون وكثيرا ما تكون هفوة لا ينساها أحد، كذلك الإنقاذات التي يقومون بها والتي تظل محفورة في أذهانهم.

FilGoal.com سأل مدحت عبد الهادي قلب الأسد وأحد أفضل المدافعين في الجيل الذهبي للزمالك عن أكثر خطأ لا ينساه وكذلك الإنقاذ الأفضل له.

خطأ مصطفى حجي

"أكثر خطأ لا أنساه كان في كأس الأمم الإفريقية 1998 في مباراة والمغرب، انطلق مصطفى حجي نحو مرمانا اندفعت بشكل غير صحيح وعرقلته وحصلت على طرد".

"شاءت الأقدار أن نخسر هذه المباراة في النهاية لكننا فزنا بالبطولة في النهاية".

إنقاذ بارع

"أول مباراة لي بعد العودة من الاحتراف واجهت الأهلي في المباراة التي انتهت بفوزنا 3-1 في موسم 2000-2001، كانت النتيجة وقتها التعادل بهدف لكل فريق".

"انطلق خالد بيبو وأحمد بلال نحو مرمى الزمالك فأنقذتها من بيبو في أول محاولة ثم ارتدت لبلال الذي حاول مجددا لأنقذها من على خط المرمى".

"بعدها مباشرة ارتدت بهجمة لنا واحتسبت لنا ضربة حرة مباشرة من الناحية اليمنى وسجلت منها الهدف الثاني".

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