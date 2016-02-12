التضامن: فتح تلقي طلبات مسابقة الأم المثالية بالوادي الجديد

أعلن ابراهيم محمد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تلقى المديرية لملفات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية غدا السبت بمقدر ديوان المديرية بمدينة الخارجة والادارات الاجتماعية الخمس بالمراكز الادارية، وينتهى تلقي هذه الطلبات بنهاية الاسبوع القادم.

كما أعلن أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والى قررت ضم مسابقتين جديدتين لأول مرة مع مسابقتي الأم المثالية، والأب المثالي، وهما مسابقتي الأم البديلة، والأبن البار، وتتضمن شروط الأم البديلة كيفية تربية النشء لغير ابنها سواء كان يتيماً او غيره، حتى قدمته للمجتمع شخصاً مثالا يحتذى به، أمام الابن البار وتتضمن شروطها حالة تضحية من أحد أبناء الأسر، فى سبيل إنقاذ او اسعاد أسرته على حسابه الشخصي.

وأكد ابراهيم، أن يتم فحص الطلبات والملفات سوف يتم فحصها بالكامل، وبعناية فائقة من خلال لجنة برئاسته وتضم كلًا من وكلاء وزارت الشباب والرياضة، والأوقاف، والصحة، والتربية والتعليم، ورموز من رجال الصحافة والإعلام.