مران الأهلي - زيزو يجهز السولية لمشاركته الأولى مع الفريق

يبدو أن عمرو السولية سينال مشاركته الأولى بالقميص الأحمر السبت ضد طلائع الجيش وفقا للتشكيل الذي قاده المدرب عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" في مران الجمعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجيش في الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز وسيكون مضطرا لتعويض غياب لاعبيه حسام عاشور وأحمد فتحي.

فالثنائي لم يتدرب الجمعة ومشاركته أمام الجيش أصبحت محل شك مع العلم أن عاشور تأكد غيابه.

ومن خلال التشكيل الذي قاده زيزو فإن السولية ومحمد هاني سيعوضان عاشور وفتحي.

فلاعب الأهلي السابق سيدفع بنفس تشكيل مباراة القمة أمام الزمالك مع تبديلين اضطراريين لإصابة فتحي وعاشور.

فسيلعب الأهلي على الأرجح أمام الجيش بالتشكيل التالي.

الحارس: شريف إكرامي.

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أحمد حجازي - صبري رحيل

الوسط: السولية - حسام غالي - مؤمن زكريا - رمضان صبحي - عبد الله السعيد

الهجوم: ماليك إيفونا