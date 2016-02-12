الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غائما جزئيا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتكون نشطة أحيانا فوق البحر والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي يصبح متوسط آخر الليل وصباح الأحد وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر على مناطق متفرقة ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

حركة الرياح : شمالية غربية / 15 - 30 /36 كم/ساعة على اليابسة تزيد إلى 38 -45 كم/ساعة فوق البحر.

البحر .. مضطرب .. يصبح متوسط مع المساء والليل .. بارتفاع من ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام يقل ليلا من قدمين إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ستة إلى ثمانية أقدام يقل ليلا من ثلاثة إلى اربعة وخمسة أقدام بالعمق ويبلغ أعلى مد عند الساعة الرابعة و 11 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة العاشرة وخمس دقائق صباحا وفي تمام الساعة العاشرة و24 دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

أبوظبي 23 15 80 55 .

دبي 22 17 80 50 .

الشارقة 23 14 85 45.

عجمان 22 14 80 50.

أم القيوين 22 13 80 45 .

رأس الخيمة 24 12 85 40 .

الفجيرة 26 18 75 25.

العين 23 12 85 40 .

ليوا 23 12 90 45 .

الرويس 21 15 75 55 .

السلع 21 14 75 55.

دلما 19 16 75 60 .

طنب الصغرى 19 17 80 55 .

طنب الكبرى 19 17 80 55 .

أبوموسى 19 17 75 55.