قرار بسجن مذيعة بالراديو لمدة 28 شهرًا بتهمة إهانة أردوغان

أصدرت المحكمة الجنائية الثالثة في مدينة “آفيون” بمنقطة وسط “الأناضول” قرارا بسجن مذيعة الراديو هلال كالفات لمدة سنتين وأربعة أشهر بتهمة إهانة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعد إذاعتها النشرة الإخبارية في عيد النيروز الكردي في 20 مارس 2015.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية اليوم الجمعة، أن القرار صدر وفقا للدعوى التي رفعها المدعي العام الجمهوري لمدينة “آفيون”، حيث قررت المحكمة تخفيض عقوبة المذيعة بعد أن وضعت في عين الاعتبار قبول ندمها وشعورها بالذنب، كما أنه ليس لها أي سوابق بسجلها الجنائي.

يذكر أن الأحكام القضائية بالسجن بتهمة إهانة الرئيس التركي أردوغان آخذة في التزايد، وشملت شخصيات عامة وصحفيين وطلاب مدارس وجامعيين.