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غداً| وردة وسيد مكاوي وعبد الوهاب محمد في حديث نادر في «نجمكان نجمي» بإذاعة الأغانى

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غداً| وردة وسيد مكاوي وعبد الوهاب محمد في حديث نادر في «نجمكان نجمي» بإذاعة الأغانى غداً| وردة وسيد مكاوي وعبد الوهاب محمد في حديث نادر في «نجمكان نجمي» بإذاعة الأغانى

وردة وسيد مكاوي وعبد الوهاب محمد (أرشيفية)

كتبت – إنجي لطفي

بناء على طلبات المستمعين يقدم برنامج” نجمك نجمي “على موجات إذاعةّ الأغاني في حلقته الثالثة المشوار الفني للمطربة الكبيرة وردة الجزائرية ، والتي ينفرد البرنامج بإذاعة أغنيتين بصوتها في مرحلة الطفولة وقد سجلتهما وردة في فرنسا وهى في سن الحادية عشر من عمرها وهم ظلموني حبايبي و يا حبيب القلب ، كما نستمع إلى البروفة النادرة بصوت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بحضور نجمة الحلقة وردة وأمين الموجي مدير أعمالها آنذاك في أغنية لولا الملامة وأيضا من الحان محمد عبد الوهاب نستمع إلى أغنية أسال دموع غنية من الحفل النادر بمدرسة بنها الثانوية عام 1962م.

ومفاجئة البرنامج لكل عشاق وردة وصوتها الساحر نلتقي مع التسجيل النادر الذي يجمع بين الشيخ سيد مكاوي وعبد الوهاب محمد ونجمة الحلقة وردة الجزائرية عن أغنية اوقاتى بتحلو ، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأعمال.

“نجمك نجمي “من إعداد سيد عبد العزيز وتقديم ناهد شلقامي وإخراج خالد أباظة.

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