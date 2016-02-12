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وفاة أحد السجناء بعد إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية بسجن المنيا

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وفاة أحد السجناء بعد إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية بسجن المنيا وفاة أحد السجناء بعد إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية بسجن المنيا
توفى أحد السجناء، اليوم الجمعة، بسجن المنيا شديد الحراسة، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مأمور سجن المنيا، يفيد بوفاة المسجون إبراهيم السيد محمد السيد من مواليد 1953 مقيم بصندفا بنى مزار، ومسجون فى القضية رقم 5813-2010 جنايات مخدرات، ويقضى عقوبة بالسجن خمس سنوات.

وبانتقال العميد عبد الفتاح الشحات مدير مباحث المديرية، للفحص وإجراء التحريات، وبتوقيع الكشف الطبي من قبل طبيب السجن، تبين وفاته على إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى المنيا العام، وإيلاغ أسرته بواقعة الوفاة.

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