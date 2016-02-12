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فى ليلة الزفاف.. مصرع عروسين خنقا بالغاز داخل الحمام بالعاشر من رمضان

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فى ليلة الزفاف.. مصرع عروسين خنقا بالغاز داخل الحمام بالعاشر من رمضان فى ليلة الزفاف.. مصرع عروسين خنقا بالغاز داخل الحمام بالعاشر من رمضان
لقى عروسان بمدينة العاشر من رمضان مصرعهما، اليوم الجمعة، نتيجة الاختناق بالغاز داخل الحمام.

اكتشف أهالى العروسين الوفاة عند الذهاب إليهما لتهنئتهما، حيث ظلوا يطرقون الباب دون استجابة حتى تدخل الجيران، وقاموا بكسر الباب للاطمئنان عليهما فوجدوهما متوفيان داخل الحمام.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد باختناق إسلام هاشم شاكر 24 سنة عامل بشركة ومن أهالى مدينة السلام، وعروسته روضة جمال محمد أحمد 20 سنة طالبة بكلية الآداب جامعة حلوان.

وانتقل فرع البحث الجنائى برئاسة العقيد محمد عربات، ومباحث قسم أول برئاسة الرائد أحمد علاء، والنيابة العامة برئاسة المستشار محمد جودة، إلى موقع الحادث، وأكد الجيران أن آخر مرة شوهد فيها العريس كانت الساعة الثانية منتصف الليل أثناء قيامه بتعديل طبق الدش، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى استكمال تحقيقات النيابة.


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