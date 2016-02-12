«عمومية الأطباء» تؤجل تنفيذ قرارها أسبوعين وتحدد يوم الطبيب القادم «يوم غضب»

كتبت : شيماء حفظي

قال الدكتور خالد سمير عضو نقابة الأطباء، إن الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء التي عقدت اليوم، قررت تأجيل قرارها اليوم بخصوص تعليق تقديم الخدمات الطبية بأجر في المستشفيات الحكومية ليبدأ بعد أسبوعين.

وأضاف “سمير” في تصريح لـONA ، أن الجمعية قررت ان يكون هناك وقفات للأطباء بالمستشفيات خلال هذين الأسبوعين وسيتم إخطار كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية للمشاركة بتلك الوقفات، تأكيدًا على موقف النقابة وأعضائها وأعضاء جمعيتها العمومية.

وأوضح عضو النقابة أن الجمعية العمومية، أيضًا قررت اعتبار يوم الطبيب، 18 مارس المقبل “يوم غضب” يتم فيه إغلاق كل العيادات ومطالبة القطاع الخاص بالانضمام إلى موقف الأطباء.

قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، الامتناع عن العمل لتقديم الخدمة الطبية بالمستشفيات الحكومية بأجر “كالعيادات الخارجية ومعامل التحاليل”.