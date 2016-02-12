مفاجأة: الضعف الجنسى دليل على وجود مشكلة بالقلب وليس الجهاز التناسلى

يعتقد بعض الرجال أن الضعف الجنسى مرتبط بمشكلة فى الجهاز التناسلى، وهذا قد يكون صحيحا لكنه ليس السبب الوحيد، فقد يكون الضعف الجنسى للرجال وبرود النساء دليلا على وجود مشكلة فى القلب.

وللتأكيد على المعنى السابق كشف الموقع النيوزلاندى "nzherald"، من خلال نشر نتائج دراسة علمية حديثة عن أن الضعف الجنسى لدى الرجال وانخفاض الرغبة الجنسية لدى النساء، يعد دليلا على الإصابة بأمراض القلب، وليس خللا وظيفيا فى الجهاز التناسلى أو الدماغ كما يعتقد البعض.

وحسب التقرير المنشور، فإن الضعف الجنسى لدى الرجال قد يكون من أعراض الإصابة بأمراض الشرايين، فتراكم ترسبات بالشرايين يضعف الانتصاب، وبالتالى يحدث الضعف الجنسى كما أن معاناة النساء من انخفاض الرغبة الجنسية قد يكون من أعراض مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، لأن النساء فى سن اليأس يكن أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب.

ويقول الدكتور اروين أحد الباحثين فى الدراسة: رغم أن انقطاع الطمث لا يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، لكنه قد يمثل خطورة على صحة القلب نتيجة التغيرات فى مستويات ضغط الدم والكولسترول التى تظهر فى سن اليأس.

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