الصحة العالمية: لقاحات فيروس زيكا أمامها 18 شهرا لتجربتها على نطاق واسع

تقول منظمة الصحة العالمية، إن لقاحات محتملة لعلاج فيروس زيكا أمامها نحو 18 شهرا حتى يتم تجربتها على نطاق واسع.

وقالت مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للنظم الصحية والابتكار مارى- بول كينى، إن استجابة المنظمة التابعة للأمم المتحدة "مستمرة بسرعة كبيرة"، وأنه تم تحديد 15 شركة أو منظمة يمكن أن تشترك فى البحث عن لقاحات.

وقالت للصحفيين فى جنيف اليوم الجمعة، إن منظمة الصحة العالمية تعتقد أيضا بأن الصلة بين الفيروس الذى ينقله البعوض والرؤوس الصغيرة بشكل غير طبيعى لدى بعض الأطفال حديثى الولادة "أكثر وأكثر احتمالا"، لكنها قالت إن تحديد ما أن كان هناك رابط ثابت لا يتوقع قبل "أسابيع أو عدة أشهر"، وهذا سيكون جدول زمنى مطور عن تنبؤات منظمة الصحة العالمية السابقة بأنه سوف يستغرق ستة أشهر على الأقل.

وأوضحت كينى أن الأنواع المختلفة للقاحات المحتملة - مثل فيروسات حية أو مقتولة، أو استخدام لقاحات الحامض النووى - قد تؤدى إلى فروق فى التوقيت بشأن التطور، لكن المطورون "كلهم بدأوا فى المستوى الأساسى فى الوقت الراهن".