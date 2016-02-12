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رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال: لا علاج لصغر حجم الرأس الناجم عن"زيكا"

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رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال: لا علاج لصغر حجم الرأس الناجم عن"زيكا" رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال: لا علاج لصغر حجم الرأس الناجم عن"زيكا"
أكد الدكتور جمال سامى على، أستاذ واستشارى طب الأطفال وحديثى الولادة، ورئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، عدم وجود علاج لصغر حجم الرأس الذى يصيب الأطفال بسبب العدوى بفيروس زيكا.

وأوضح الدكتور جمال سامى، أن معظم الأطفال الذين يولدون بعيب خلقى يناضلون طوال حياتهم، وبعضهم يحتاج رعاية مدى الحياة.

وأضاف أن الطفل المصاب يتطلب التدخل المبكر التنموى، والعلاج الطبيعى، وعلاج النطق والعلاج المهنى، والأدوية اليومية فى السيطرة على النمو والحالات العصبية والعضلية الأخرى.

وتابع: رغم أنه لم يثبت أن زيكا الفيروس الذى ينقله البعوض، هو المسئول عن موجة العيوب الخلقية التى طالت الأطفال بالبرازيل، لكنه يظهر أنه يدمر أدمغة الأطفال، ويطغى على الصحة والموارد التعليمية المجتمعية ويدمر الأسر فى جميع أنحاء العالم.

جاءت تصريحات الدكتور جمال سامى على، أستاذ واستشارى طب الأطفال وحديثى الولادة، ورئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال على هامش مشاركته بالمؤتمر الـ37 للجمعية المصرية لرعاية الأطفال حديثى الولادة والمبتسرين، المنعقد فى الفترة من 10 إلى 13 فبراير الجارى بمدينة الغردقة، تحت عنوان "الجديد فى طب الأطفال حديثى الولادة".

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