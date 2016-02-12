أخبار عاجلة

تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أمريكا والحلفاء يشنون 20 ضربة جوية على "داعش"بالعراق

Google+ Print
أمريكا والحلفاء يشنون 20 ضربة جوية على "داعش"بالعراق أمريكا والحلفاء يشنون 20 ضربة جوية على "داعش"بالعراق

> قالت قوة المهام المشتركة فى بيان إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 20 ضربة جوية ضد الدولة الإسلامية فى العراق أمس الخميس تركزت على الموصل والرمادي.

وأضافت القوة التى تقود عمليات التحالف فى بيان صدر اليوم الجمعة إن ست ضربات قرب الموصل التى تسيطر عليها الدولة الإسلامية دمرت 21 من المواقع القتالية للمتشددين ومستودعا للأسلحة ومخزنا للإمدادات ومنطقتين للتجمع ومركبة، ومضت تقول إن خمس ضربات قرب الرمادى دمرت أربعة مواقع قتالية للدولة الإسلامية ومدفعا آليا ومنشأتين للعبوات الناسفة بدائية الصنع.

وقال التحالف إنه نفذ ثلاث ضربات قرب سنجار واثنتين قرب الحبانية إلى جانب ضربات فى تلعفر والسلطان عبد الله والكسك والقيارة، وأضاف أنه تم تنسيق الضربات مع العراقية وشاركت فيها مقاتلات وطائرات هجومية وطائرات تعمل عن بعد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان