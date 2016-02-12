أمريكا والحلفاء يشنون 20 ضربة جوية على "داعش"بالعراق

> قالت قوة المهام المشتركة فى بيان إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 20 ضربة جوية ضد الدولة الإسلامية فى العراق أمس الخميس تركزت على الموصل والرمادي.

وأضافت القوة التى تقود عمليات التحالف فى بيان صدر اليوم الجمعة إن ست ضربات قرب الموصل التى تسيطر عليها الدولة الإسلامية دمرت 21 من المواقع القتالية للمتشددين ومستودعا للأسلحة ومخزنا للإمدادات ومنطقتين للتجمع ومركبة، ومضت تقول إن خمس ضربات قرب الرمادى دمرت أربعة مواقع قتالية للدولة الإسلامية ومدفعا آليا ومنشأتين للعبوات الناسفة بدائية الصنع.

وقال التحالف إنه نفذ ثلاث ضربات قرب سنجار واثنتين قرب الحبانية إلى جانب ضربات فى تلعفر والسلطان عبد الله والكسك والقيارة، وأضاف أنه تم تنسيق الضربات مع الحكومة العراقية وشاركت فيها مقاتلات وطائرات هجومية وطائرات تعمل عن بعد.

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