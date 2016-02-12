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«الخزانة الأمريكية» تفرض عقوبات مالية على قيادات من داعش

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«الخزانة الأمريكية» تفرض عقوبات مالية على قيادات من داعش «الخزانة الأمريكية» تفرض عقوبات مالية على قيادات من داعش

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات مالية على ثلاثة من قياديي تنظيم داعش، متهمين بالمساعدة في إنتاج وبيع النفط وبتجنيد مقاتلين.

وقالت الوزارة – في بيان – إن القرارات تستهدف “قادة داعش المسؤولين عن إنتاج الغاز والنفط وتجنيد مقاتلين أجانب ومكلفين بتسهيل تمويل التنظيم”.

وقادة داعش هم: فيصل الزهراني المتمركز في سوريا، والمتهم بأنه مسؤول عن تهريب النفط والغاز لحساب تنظيم داعش، وحسين جويتيني الذي وصل إلى سوريا في 2014 وكلف بإقامة رأس جسر للتنظيم في غزة وسهل وصول أفراد من ليبيا وغزة إلى سوريا، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.

أما الثالث فهو تركي البينالي الذي عين كبير المستشارين الدينيين للمسلحين في 2014، ووصفته وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها بأنه “مسؤول عن تجنيد مقاتلين أجانب” في سوريا.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخباري أنه بموجب العقوبات المالية، تجمد “موجودات” هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة وتمنع أي شركة أمريكية أو مواطن أمريكي من التعامل معهم.

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