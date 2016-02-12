«الأطباء» يصوتون على موقف نهائي بشأن «الإضراب» بعد إحالة وزير الصحة للتأديب

كتبت: شيماء حفظي

شارك أكثر من 10 آلاف طبيب في التصويت على الموقف النهائي لنقابة الاطباء بشأن أزمة “مستشفى المطرية” خلال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت اليوم الجمعة، والتي انتهت منذ قليل.

وقال مصدر مطلع لوكالة ONA ، أنه تم التصويت على موقفين أولهما أن يمتنع الأطباء عن العمل بأجر داخل المستشفيات الحكومية “كالعيادات الخارجية ومعامل التحاليل” والثاني الدخول في إضؤاب جزئي عن العمل، وأنه جاري فرز الأصوات.

وأضاف المصدر أن الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، قررت إحالة وزير الصحة للتاديب، ليخضع للتحقيق معه في لجنة آداب المهنة التابعة للنقابة، لأنه لم يتخذ الإجراءات الكافية لتأمين المستشفيات والمؤسسات الطبية والاطباء العاملين بها.

واجتمعت اليوم الجمعة، الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، لمناقشة أزمة واقعة اعتداء أمناء شرطة على أطباء المطرية، بعد اكتمال نصابها القانوني، بحضور آلاف الأطباء استجابة لدعوة النقابة.