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زراعة القليوبية: تشغيل بعض المنافذ المتحركة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

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زراعة القليوبية: تشغيل بعض المنافذ المتحركة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة زراعة القليوبية: تشغيل بعض المنافذ المتحركة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة


> صرح وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية المهندس طه نعيم بأنه تقرر تشغيل بعض المنافذ المتحركة بواسطة سيارات تابعة لقطاع الإنتاج الزراعي بوزارة الزراعة تجوب المحافظة لبيع جميع منتجاتها وطرح كميات من اللحوم البلدية.

وأوضح وكيل الوزارة – فى تصريح اليوم  الجمعة  أن المنافذ المتحركة تشمل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وأماكن التجمعات للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين على مستوى قرى ومدن المحافظة .

وأضاف أن الوزارة قد دفعت بعدد من السيارات بقرى ومدن قليوب لبيع اللحوم المجمدة والطازجة بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء على مستوي المحافظة ، مشيرا إلى أن السيارات قد شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين .

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