7 طلاب يمثلون مصر في معرض “إنتل الدولي للعلوم والهندسة” بالولايات المتحدة

كرم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الهلالي الشربيني، الطلاب الذين فازت مشروعاتهم العلمية في “معرض إنتل مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة”، كما تم الإعلان عن المشروعات الفائزة بتمثيل مصر في معرض “إنتل الدولى للعلوم والهندسة إنتل إيسف” المقرر انعقاده في مايو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أنه فاز بالمركز الأول الطالبان، أحمد فوزي حسن شحات، وتقى محمد كامل محمد عن مشروع “روبوت يمتص الغازات ويعالجها”، والمركز الثاني الطالب كيرلس إيهاب إبراهيم زكي عن مشروع “الخلايا الشمسية المعدلة بمادة البروفسكيت”، والمركز الثالث الطالبان أحمد عادل محمد الدمرداش، وحسن سامح حسن عن مشروع “جهاز استشعار كيميائي قابل للزرع لرصد وضبط علاج السرطان”، والمركز الرابع الطالبتان مروة مجدى محمد الطويل، وندى أسامة عبد المجيد عسكر عن مشروع “نظام كهربي متكامل”، وكان الوزير قد شهد حفل إعلان الفائزين في مسابقة “إنتل مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة” بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

أكد الوزير – في بيان صحفي اليوم الجمعة – أن الأنشطة التربوية مكون هام جدًا في وزارة التربية والتعليم، حيث إن التعليم مبنى على جزء الجانب المعرفي الذي يمثل في العالم 70% وجزء للأنشطة يمثل 30%، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على مخاطبة كل جوانب الشخصية، لأن إغفال أي جانب من هذه الجوانب الشخصية يكون له عواقب كبيرة على المجتمع.

وأوضح الوزير أن الوزارة من خلال الإدارة العامة للموهوبين تعمل على البحث عن الطلاب الموهوبين والمبدعين على مستوى الإدارات التعليمية بجميع المديريات، وتتبنى هذه الفئة لرعايتها والاهتمام بها وتشجيعها.

وهنأ الهلالي الطلاب المشاركين بأعمالهم التي تشمل جميع أشكال الإبداع، قائلاً لهم “أنتم جزء من هذا الوطن، والتقدم يكون من خلالكم لتطل مصر على العالم من نافذة العلم”.

> وأضاف الوزير أنه يأمل توسيع قاعدة مشاركة الطلاب وزيادة عدد المشاركين في هذه المسابقة لتخريج سواعد وأجيال من العلماء قادرة على البحث والإبداع والتنافس عالميًا.

وتفقد الوزير معرض “إنتل مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة” الذي قدم الطلاب فيه مشروعاتهم العلمية في مجالات مختلفة مثل “الفيزياء وعلوم الفلك، وعلوم الطب الحيوي والصحة، والروبوتات والآلات الذكية، والطاقة الكيميائية والطاقة الفيزيائية، والعلوم السلوكية والاجتماعية، والهندسة البيئية، وتحدث الوزير مع الطلاب حول مشروعاتهم وحثهم على البحث والإبداع والابتكار، ومواصلة العمل فى مثل هذه المشروعات”.

يهدف معرض “إنتل مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة” إلى زيادة وعي الطلاب بالأسلوب العلمي في التفكير وطرق تنفيذه، والمشاركة في تجربة علمية قائمة على طرح الأسئلة من خلال مشروعات علمية وهندسية يطورها طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية وعرضها، ويعد هذا المعرض مؤهل لمعرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة “إنتل ايسف” أكبر مسابقة علمية في العالم لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

شارك في هذا الحفل الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتورة نعمات ساتي رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة ، والمهندس سامح الملاح المدير التنفيذى لشركة إنتل، والمهندس أيمن السيد مدير مركز القبة السماوي العلمى بمكتبة الإسكندرية، وآن با ترسون نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر.