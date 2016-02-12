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الأطباء يهتفون أمام دار الحكمة: "أنا دكتور رخيص.. ومفيش حاتم بيتحاكم"

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الأطباء يهتفون أمام دار الحكمة: "أنا دكتور رخيص.. ومفيش حاتم بيتحاكم" الأطباء يهتفون أمام دار الحكمة: "أنا دكتور رخيص.. ومفيش حاتم بيتحاكم"
ردد المئات من أعضاء نقابة الأطباء المحتشدين أمام دار الحكمة للمشاركة بالجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء بشارع قصر العينى هتاف عيش حرية عدالة اجتماعية.

ورفع المشاركون فى الجمعية المنعقدة الآن، على خلفية اعتداء عدد من أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية التعليمى، لاقتات مكتوب عليها "أنا عامل مصرى أنا فلاح مصرى أنا موظف مصرى أنا مواطن مصرى أنا دكتور مصرى أنا صحفى مصرى أنا مدرس مصرى أنا مهندس مصرى أنا محامى مصرى رخيص"، و"مفيش حاتم بيتحاكم".

وانتشرت سيارات الإسعاف على الجانبين وسط حضور مكثف من قبل قوات الشرطة ووجود عدد من المدرعات.


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مصر 365

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