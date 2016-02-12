"ديكورات" يوم الحب في غرف نوم الأزواج

تتمثل الطريقة الأسهل في جعل الـ"ديكورات" رومانسية في "يوم الحب" في ملصقات الجدار الجاهزة Wall Stickers، إذ تنعش الأخيرة إطلالات غرف نوم الأزواج وتضفي جاذبية على الـ"ديكورات".

إضافة إلى سهولة لصقها (تأتي وهي مصّمغة ومحفوظة بطبقة عازلة) وسرعة نزعها عند انتفاء الحاجة، خصوصاً في المناسبات التي لا تدوم سوى لساعات أو أيام، كما هي حال "يوم الحب"، تبدو ملصقات الجدار الجاهزة Wall Stickers مثالية لإيصال رسائل الحب والإمتنان وجذب نظر شريك الحياة إلى أهمية هذا اليوم، والمزاح معه، أو مشاكسته، أو حتى معاتبته عبر عبارات وأشعار وأغاني تذكره بالرومانسية وتطالبه بتجديد هذه المشاعر كل يوم وساعة.

وصايا في "يوم الحب"

إليك الوصايا الآتية، عند استخدام الملصقات الجاهزة في "يوم الحب":

| خذي القياسات المضبوطة، من خلال استخدام المسطرة أو الشاقول، للتأكد من مناسبة حروف الملصقات أو صورها للجدران.

| احرصي على أن يكون سطح الجدار نظيفاً وصقيلاً وخالياً من الاكسسوارات التي قد تتعارض مع ما تريدين وضعه من ملصقات.

| خذي وقتك قبل إزالة الطبقة التي تغطي الملصق، وتأكدي من أن كل شيء في مكانه المطلوب.

| ثبتي الملصق، أولاً، بالدبابيس الناعمة، كي تتأكدي من الوضع الصحيح قبل أن ترفعي اللاصق.

| اختاري الألوان التي تناسب بقية أثاث واكسسوارات الغرفة، وان كان اللون الأحمر هو الغالب في "يوم الحب".

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