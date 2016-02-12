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وزير الاستثمار يتفقد فرن الفيروسليكون ومصنع كيما 2 بأسوان

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وزير الاستثمار يتفقد فرن الفيروسليكون ومصنع كيما 2 بأسوان وزير الاستثمار يتفقد فرن الفيروسليكون ومصنع كيما 2 بأسوان
تفقد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، فرن الفيروسليكون بشركة الصناعات الكيماوية بمدينة أسوان، الذى افتتحه رئيس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، بتكلفة 50 مليون جنيه.

كما تفقد سالمان موقع مشروع مصنع كيما 2 بأسوان، بتكلفة 6 مليارات جنيه، ورافقه اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، والمهندس علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور رضا العدل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وأكد أشرف سالمان، أن أبناء أسوان سيكون لهم النصيب الأكبر فى الحصول على فرص عمل داخل مصنع كيما 2، باستثناء احتياج المصنع الجديد لوجود بعض الخبراء.

فرن الفيروسليكون ، الدكتور أشرف سالمان ، مصنع كيما أسوان (1)

فرن الفيروسليكون ، الدكتور أشرف سالمان ، مصنع كيما أسوان (2)

فرن الفيروسليكون ، الدكتور أشرف سالمان ، مصنع كيما أسوان (3)

فرن الفيروسليكون ، الدكتور أشرف سالمان ، مصنع كيما أسوان (4)

فرن الفيروسليكون ، الدكتور أشرف سالمان ، مصنع كيما أسوان (5)

فرن الفيروسليكون ، الدكتور أشرف سالمان ، مصنع كيما أسوان (6)

فرن الفيروسليكون ، الدكتور أشرف سالمان ، مصنع كيما أسوان (7)

فرن الفيروسليكون ، الدكتور أشرف سالمان ، مصنع كيما أسوان (8)
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