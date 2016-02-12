النائبة «ميرفت موسى»: أدعم «الأطباء» في مطالبهم وأتحفظ على دعوات الإضراب

كتبت : شيماء حفظي

قالت الدكتورة ميرفت موسى عضو مجلس النواب، إنها تدعم جهود نقابة الأطباء للحفاظ على حقوق أعضائها، وأهمية احترام الأطباء وتقدير دورهم في المجتمع.

وأكدت “موسى” عضو مجلس النواب بائتلاف “دعم مصر” بمحافظة المنيا، في تصريح لـ ONA : “أدعم حق الأطباء في المطالبة باحترامهم ولكني أتحفظ على مطالبهم بإجراء إضراب حتى ولو بشكل جزئي”.

وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه لا يمكن فهم كيفية إجراء إضراب دون التأثير على المرضى والذين يعتبرون العامل الأهم في العملية الصحية وهم أيضًا ليسوا طرفًا في الأزمة، كما أن عمل الأطباء لا يعد مهنة عادية لكنها رسالة تتعلق بحياة الكثيرين من المرضى، كما أن الأزمات لا تحل بالإضراب.

واجتمعت اليوم الجمعة، الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، لمناقشة أزمة واقعة اعتداء أمناء شرطة على أطباء المطرية، بعد اكتمال نصابها القانوني، بحضور آلاف الأطباء استجابة لدعوة النقابة.