بالصور.. أهالى قرية الجمالية بقنا ينتقدون محافظهم خلال زيارة وزيرة التعاون

شن أهالى قرية الجمالية بمركز قوص بمحافظة قنا، هجوما حادا على محافظهم اللواء عبد الحميد الهجان، بسبب معاناتهم من تدهور الخدمات الصحية ومياه الشرب والصرف الصحى، مؤكدين أن المحافظة لا تهتم بمشكلاتهم أو تعمل على حلها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، بمحافظة قنا، لمتابعة مشروعات المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "نداء" والتى تضم عددا من المشروعات متناهية الصغر، ترافقها الدكتورة هبة حندوسة المدير التنفيذى للمبادرة.

وأحاط الأهالى بالمحافظ، حاملين أوراق صادرة من مجلس المدينة تطالبهم برسوم المرافق العامة كالمياه وشبكات الصرف والتى تجاوز بعضها الـ700 جنيها، فى حين أنها لا تعمل.

وقال سيد مصرى حسين، أحد أهالى القرية، فى تصريحات للصحفيين: المحافظة تتعمد تجاهلنا ولا تشعر بمعاناتنا، مؤكدا أن المياه منقطعة عنهم لقرابة 6 أيام متصلة، بالإضافة إلى عدم وجود صرف صحى، مما ساعد على انتشار الأمراض بينهم.

وقال عزت جامع، أمين صندوق بالجمعية الخيرية بقرية الجمالية، إن هناك مشروعا تم تنفيذه بالفعل بقيمة 65 مليون جنيه مشاركة وزارة التعاون الدولى والصندوق المصرى السويسري، إلا أنه لم يتم تشغيله حتى الآن، وهو ما اعتبره إهدارا للمال العام.

وأضاف جامع أن أهالى القرية قدموا بلاغا فى النيابة العامة متهمين فيه المحافظة، خصوصا أن ذلك القرى يخدم 5 قرى (الجمالية، جراجوس، الحلة، الشعرانى، جزية مطيرة) بإجمالى 150 ألف مواطن، مشيرا إلى أن المواطنين فقدوا المصداقية مع القائمين مع تنفيذ المشروعات بعد تعليق المشروع من تمريره من الهيئة القومية للصرف الصحى.

من جانبه، وعد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بأن المحافظة ستسعى لحل تلك المشكلة.

وتجمهر العشرات من أهالى قرية الجمالية حول وزيرة التعاون الدولى فى محاولة منهم لتوصيل مشاكل القرية، خاصة خدمات الصرف الصحى.

وقالت الوزيرة على هامش جولتها، إن قرى الصعيد مازالت تعانى من نقص فى الخدمات العامة كالصرف الصحى والمستشفيات وغيرها، مؤكدة أن وزارتها تنسق حاليا مع المحافظات وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وشركاء التنمية من المؤسسات الدولية المانحة لدعم تلك الخدمات وتحسينها للمواطنين، لتحسين مستوى معيشة المواطنين بها.