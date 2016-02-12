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بيان مشترك لوزراء دفاع دول تحالف مكافحة "داعش" يثنى على جهود القوات العراقية

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بيان مشترك لوزراء دفاع دول تحالف مكافحة "داعش" يثنى على جهود القوات العراقية بيان مشترك لوزراء دفاع دول تحالف مكافحة "داعش" يثنى على جهود القوات العراقية
أصدر وزراء دفاع الدول المشاركة فى التحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش الإرهابى بيان مشترك عقب المؤتمر الذى استضافته الولايات المتحدة الأمريكية فى مؤتمر بروكسل، وأثنى البيان على جهود القوات العراقية فى مواجهة داعش وتسببها فى هزائم وخسائر كبيرة للتنظيم.

نشر الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية عبر موقع التدوين المصغر تويتر البيان المشترك لوزراء دفاع الدول المشاركة فى التحالف الدولى لمحاربة داعش فى أعقاب المؤتمر الذى استضافته أمريكا فى مؤتمر بروكسل .

وناقش وزراء الدفاع فى الاجتماع الحملة العسكرية فى العراق وسوريا ضد داعش والوقوف على الجهود المبذولة لتسريع مكافحة التنظيم، وأثنوا جهود قوات الأمن العراقية بما فيها البيشمركة وعشائر السنة والمعارضة السورية المعتدلة التى تحارب داعش وتسبب هزائم تكتيكية.

وجاء فى البيان " أكد الوزراء على أهمية أضعاف مراكز قوة داعش فى الرقة والموصل واستمرار استهداف البنية التحتية الأساسية بما فى ذلك القدرة المالية، الحملة العسكرية غير كافية لنجاح هذه الجهود"، مضيفين:" علينا تنسيق الجهود العسكرية مع باقى الخطوط لتحقيق استقرار سياسى مستدام فى المنطقة".

وأضاف وزراء الدفاع فى البيان المشترك "نشكر جميع شركائنا الذين يساعدوننا على المضى قدماً فى الحملة العسكرية ضد داعش وضد بنيتهم التحتية الاقتصادية والعسكرية،ونشكر قوات التحالف الذين يقومون بدورهم فى مكافحة وإضعاف داعش ونشجع الآخرين على المساهمة والانضمام الينا فى هذا الجهد النبيل ".

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