خماسى جامعة القناة يفوز على جنوب الوادى بأسبوع شباب المدن الجامعية بكفر الشيخ

فاز فريق خماسى كرة القدم جامعة القناة على فريق جامعة جنوب الوادى بهدفين، فى المباراة الأولى فى خماسى كرة القدم، ضمن فعاليات أسبوع المدن الجامعية الرابع، والذى تستضيفه جامعة كفر الشيخ تحت شعار مصر بلد الأمن والأمان.

وافتتحه أمس الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ ومحافظ كفر الشيخ والدكتور صبحى حسانين رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، وحضره من جامعة قناة السويس الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الرءوف مصطفى عميد كلية الحاسبات المشرف على المدن الجامعية.

وحرص الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة والدكتور عبد الرؤوف مصطفى عميد الحاسبات والمشرف العام على المدن الجامعية على التواجد، وسط الطلاب لحظة بلحظة ومتابعة المسابقات لتشجيع الطلاب على الأداء الجيد.

كما تبدأ اليوم الجمعة منافسات الشطرنج ومسابقة الكاريكاتير وخماسى كرة القدم بنات والكرة الشاطئية طلاب.