أخبار عاجلة

تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

خماسى جامعة القناة يفوز على جنوب الوادى بأسبوع شباب المدن الجامعية بكفر الشيخ

Google+ Print
فاز فريق خماسى كرة القدم جامعة القناة على فريق جامعة جنوب الوادى بهدفين، فى المباراة الأولى فى خماسى كرة القدم، ضمن فعاليات أسبوع المدن الجامعية الرابع، والذى تستضيفه جامعة كفر الشيخ تحت شعار بلد الأمن والأمان.

وافتتحه أمس الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ ومحافظ كفر الشيخ والدكتور صبحى حسانين رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، وحضره من جامعة قناة السويس الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الرءوف مصطفى عميد كلية الحاسبات المشرف على المدن الجامعية.

وحرص الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة والدكتور عبد الرؤوف مصطفى عميد الحاسبات والمشرف العام على المدن الجامعية على التواجد، وسط الطلاب لحظة بلحظة ومتابعة المسابقات لتشجيع الطلاب على الأداء الجيد.

كما تبدأ اليوم الجمعة منافسات الشطرنج ومسابقة الكاريكاتير وخماسى كرة القدم بنات والكرة الشاطئية طلاب.

1

2

3

4

5

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر