صور| الليثى يستضيف «غادة رجب» فى احتفالية عيد الحب ببرنامج بوضوح

كتبت – إنجي لطفي

فى حلقة خاصة من برنامج بوضوح والاحتفال بعيد الحب فى العاشرة مساء الاحد المقبل يستضيف الاعلامى د.عمرو الليثى المطربة وأميرة الرومانسية غادة رجب فى امسية موسيقية تتخللها عذوبة الألحان وروعة الكلمات وجمال الصوت.

> وتشدو غادة رجب بباقة رائعة من اجمل اغانيها واغانى كبار المطربين مثل نجاة ووردة بالاضافة الى الحديث عن عيد الحب ومايمثله لديها وكيف تحتفل به بالاضافة الى اخر اعمالها الفنية والبوماتها الغنائية.

ومن الجدي بالذكر ان غادة رجب بدأت مشوارها الغنائي من خلال أغنية (القمح الليلة) في عيد القمح ولم تتجاوز التاسعة من عمرها ، كما شاركت في أغنية أنا من البلد دي ، وقدمها والدها في حفلات مهرجان الموسيقى العربية ثم في حفلات ليالي التليفزيون ، ثم قدمها د.جمال سلامة في أوبريت (حراس الوطن).

- شاركت في مهرجان الأغنية الإذاعية الرابع في الأردن وفازت بجائزة الميكروفون الذهبي عن أغنية (نعشق الحياة) ، كما اشتركت في مهرجان الأغنية الثاني بتركيا وغنت أغنية (جواز سفر) على لحن تركي وحصلت فيه على جائزة فيدوف الخاصة، كما ابدعت فى اغنية ” لماذا ” وقامت باداء شخصية المطربة نجاة فى مسلسل ” السندريلا ” بالاضافى الى عدد من الالبومات الغنائية الرائعة والتى قدمتها ومنها ” صورتى اصدار ، لماذا ، اوقات بحن… وغيرها.