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بعثة اقتصادية إيطالية تزور القاهرة لبحث إقامة مزرعة لتوليد طاقة الرياح

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بعثة اقتصادية إيطالية تزور القاهرة لبحث إقامة مزرعة لتوليد طاقة الرياح بعثة اقتصادية إيطالية تزور القاهرة لبحث إقامة مزرعة لتوليد طاقة الرياح
صرح السفير عمرو حلمى سفير فى روما أن بعثة اقتصادية إيطالية ستقوم بزيارة مصر يومىّ 16، 17 فبراير الجارى بهدف مواصلة التباحث حول مشروع إقامة مزرعة لتوليد طاقة الرياح بمنطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر، باسـتثمارات إيطالـية جـديدة تقـدر بحوالى 370 مـليون دولار.

وأضاف السفير المصرى أن رئيس مجلس إدارة شركة Italgen الإيـطالية - التـى تُعد واحدة من أكبر الشركات العاملة فى مجال الطاقة النظيفة والمتجددة - سيقوم خلال زيارته المقبلة للقاهرة بعرض التفاصيل الفنية والبرنامج الزمنى لإنجاز هذا المشروع خلال الاجتماعات التى سيعقدها مع كبار المسئولين بوزارتىّ الكهرباء والاستثمار والهيئة المصرية للطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح السفير المصرى أن إنجاز الشركة الإيطالية لهذا المشروع يُعد الأول الذى تسهم فيه شركة إيطالية فى مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة فى مصر، كما تمثل الاستثمارات الجديدة للشركة إضافة إلى مجمل الاستثمارات الإيطالية فى الاقتصاد المصرى التى تتركز فى مجموعة من القطاعات الاستراتيجية المهمة منها البترول والغاز والصناعات التحويلية والبتروكيماويات ومحطات الطاقة والتشييد والبناء ومكونات السيارات والمنسوجات والملابس والخدمات المصرفية.

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