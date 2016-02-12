ضبط 6 أطنان ملح طعام مجهول المصدر بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية من ضبط 6 أطنان ملح طعام مجهول المصدر بمعمل ألبان، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد باهر عدلى وكيل مباحث التموين يفيد تحرير القضية 3531 جنح قسم قويسنا لسنة 2016م ضد "سامى.س.ا.ش" مسئول عن معمل ألبان ناحية مركز قويسنا، وتم ضبط "6 أطنان ملح طعام مجهول المصدر، و1000 لتر لبن، و60 كجرام منفحة جبن، و666 كجرام جبن منتج نهائى، و50 صفيحة جبن فارغة، و3 أسطوانة غاز سعة 25 كجرام" مخالفا لأحكام القانون 453 لسنة 1954م، الخاص بمزاولة النشاط التجارى بدون ترخيص من الجهات المختصة، مخالفا لأحكام القرار الوزارى 113 لسنة 1994م، الخاص باستخدام سلع مجهولة المصدر فى التصنيع.