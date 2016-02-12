الجمعية الطبية البريطانية تهدد بالتصعيد بعد فرض عقود جديدة على الأطباء

وعدت الجمعية الطبية البريطانية أمس الخميس باستمرار كفاحها بعد إعلان الحكومة البريطانية أنها ستفرض العقود الجديدة على الأطباء المبتدئين، مهددة بتصعيد الموقف، وأضافت الجمعية أنها تدرس كافة الخيارات مع التهديد بتصعيد الموقف بينها وبين الحكومة بشأن العقود الجديدة.

وشن الأطباء المبتدئون إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة ‏أول أمس الأربعاء فى شتى أنحاء إنجلترا احتجاجا على تعديلات تقترحها الحكومة على الأجور وظروف العمل.‏

يأتى ذلك بعد أن صرح وزير الصحة جريمى هانت بأنه لم يعد لديه خيار سوى العمل - بعد ساعات من انتهاء الإضراب.

ورفضت النقابات قبول عرض وزير الصحة، مؤكدة استمرار تحركاتها لمواجهة الحكومة.

وقال المدير العام للجمعية الطبية البريطانية جوهان مالاوانا إن العقد "معيب"، وأنهم وضعوا بديلا عادلا ومعقولا.

وأضاف "تعامل الحكومة المخزى مع هذه العملية من البداية إلى النهاية أبعد تماما جيل من الأطباء المبتدئين - وهناك خطر حقيقى بأن بعضهم سيدخلون فى إضراب آخر".

وتابع "رسالتنا للحكومة واضحة - الأطباء المبتدئون لا يمكنهم ولن يقبلوا بمثل هذا العقد، وسننظر فى جميع الخيارات المتاحة لنا".

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