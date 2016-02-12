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أطعمة تصيبك بالسرطان لا تضعها بفمك.. أبرزها اللحوم المصنعة والبطاطس

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أطعمة تصيبك بالسرطان لا تضعها بفمك.. أبرزها اللحوم المصنعة والبطاطس أطعمة تصيبك بالسرطان لا تضعها بفمك.. أبرزها اللحوم المصنعة والبطاطس
كشف الموقع الأمريكى "Healthy Food House" عن بعض الأطعمة التى تتسبب فى الإصابة بالسرطان، ولا يجب تناولها أو وضعها فى فمك مرة أخرى من ضمنها:

1- اللحوم المصنعة: ووفقا لتقرير نشر بمجلة "BMC Medicine" الأسترالية أن استهلاك اللحوم المصنعة التى تشمل السجق وغيرها تؤدى إلى الإصابة بالسرطان، لأنها تحتوى على أملاح كثيرة ومواد كيميائية تحدث تلفا بالخلايا.

2- رقائق البطاطس: وحسب التقرير أن رقائق البطاطس تحتوى على نسب مرتفعة من والسعرات الحرارية، والتى تساعد على اكتساب الوزن وارتفاع الكولسترول وضغط الدم ومشاكل صحية أخرى، بالإضافة إلى ذلك فأنها تحتوى على نكهات صناعية ومواد حافظة ينتج عنها الإصابة بالسرطان.

3- المشروبات الغازية: كشفت أحدث الدراسات التى نشرت فى المجلة العلمية الأمريكية "the American Journal of Nutrition" أن الأشخاص الذين يستهلكون المشروبات الغازية أكثر من واحدة كل يوم يكون خطر إصابتهم بالسرطان أعلى من غيرهم الذين لا يشربون المشروبات الغازية، لأنها تزيد من مستويات الجلوكوز وتحفز مقاومة الأنسولين للجسم.

4- مواد التحلية الصناعية: والتى يلجأ بعض الأشخاص الذين يريدون فقدان الوزن أو مرضى السكر إلى استخدامها، لكن أثبتت أحدث الدراسات أن استهلاك هذه المحليات فى الواقع تؤدى إلى زيادة الوزن، وفى الواقع أن استخدامها ينتج عنه صعوبة فى السيطرة على مستويات الجلوكوز.
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مصر 365

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