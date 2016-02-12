تقرير - سان جيرمان يعرض على نيمار ضعف راتب ميسي

سلطت صحيفة سبورت الإسبانية الضوء على تقرير برازيلي قال إن باريس سان جيرمان مستعدا لدفع راتب سنوي قدره 40 مليون يورو لنيمار نجم برشلونة.

فذكرت صحيفة يو أو إل إسبورتي البرازيلية أن بطل فرنسا يسعى للتعاقد مع الدولي البرازيلي الذي ينتهي عقده مع البلاوجرانا في 2018.

وأشارت إلى أن ناصر الخليفي رئيس النادي على استعداد لدفع راتب سنوي قدره 40 مليون يورو وهو ضعف ما يتقاضاه حاليا الثنائي العالمي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وقالت العديد من التقارير الصحفية الأوروبية أن عدة أندية كبيرة مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي تسعى للحصول على خدمات لاعب سانتوس السابق مستغلة قضية التلاعب في صفقة انتقاله إلى برشلونة التي خضع على إثرها لجلسة استماع في المحكمة.

وذكرت الصحيفة البرازيلية أن برشلونة - الذي يسعى لتجديد عقد نيمار - يدفع للاعب 16 مليون يورو سنويا بينما يعرض ريال مدريد 20 مليون يورو.