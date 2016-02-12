فان جال: على جاري لينيكر خلع ملابسه إذا فاز ليستر بالدوري

شدد لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد على قدرة ليستر سيتي على الفوز بالدوري الإنجليزي موجها حديثه إلى جاري لينيكر نجم الأخير ومنتخب إنجلترا السابق الذي يشك في ذلك.

وتطرق الهولندي في مقابلته مع صحيفة إندبندنت الإنجليزية إلى الحديث عن جوزيه مورينيو الذي تشير العديد من التقارير إلى توليه مسؤولية يونايتد الموسم المقبل.

وقال فان جال:"عندما يحين الوقت الذي يصبح فيه ليستر مطالبا بالفوز ستختلف الأمور بالنسبة لهم رغم أنهم المرشحين للتتويج لأنهم على القمة بفارق 5 نقاط عن أقرب الملاحقين".

وأضاف "لم لا يفوزون باللقب؟ قد يتكيف اللاعبون مع فكرة أن التتويج أصبح قريبا وبالتالي المدرب يبدأ التحدث عن حتمية الفوز".

وتابع "ربما تتذكر عندما قلت أن ليستر قد يفوز بالدوري. الأب الروحي لهم جاري لينيكر كان يضحك عندما سمع ذلك لكن عليه خلع ملابسه إذا فاز الفريق، أليس كذلك؟ حسنا، أنا في الانتظار".

وواصل "مورينيو صديقي لكنني لم أتحدث معه في مسألة تدريبه ليونايتد، لا أعلم إن كان النادي قد تواصل معه أم لا".

وأردف "لا يسعني سوى القول إنني تحدثت مع المدير التنفيذي إد وودوارد ولا يمكنني تخيل أنهم تحدثوا مع مورينيو. أعتقد أنه في حالة حديثهم معه فعليهم إبلاغي بأمر مثل هذا".