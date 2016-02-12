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صور| كبير مستشاري «كيري» والسفير الأمريكي يفتتحان مركز تنمية البساتين بالأقصر‎

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صور| كبير مستشاري «كيري» والسفير الأمريكي يفتتحان مركز تنمية البساتين بالأقصر‎ صور| كبير مستشاري «كيري» والسفير الأمريكي يفتتحان مركز تنمية البساتين بالأقصر‎

افتتح كل من ديفيد ثورن كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وستيفن بيكروفت، السفير الأمريكي بالقاهرة، وشيري كارولين، رئيس المعونة الأمريكية مركز تنمية وتطوير البساتين؛ لمساعدة صغار المزارعين بمحطة التعبئة والفرز التابعة لجمعية “هيا” في مدينة إسنا جنوب الأقصر.

وتفقد المسئولين الأمريكيين أقسام المركز والصوبة الزراعية بالمدينة برفقة محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا وربيع النجار وكيل وزارة الزراعة .

وكان المسئولين الأمريكيين قد زاروا عددًا من المشروعات التي ترعاها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لإلقاء الضوء على الدور الهام والحيوي للتراث الثقافي المصري، وجهود الحفاظ على الاَثار كوسائل لتشجيع السياحة والتنمية الاقتصادية.

وتأتي زيارة كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلي مدينة الأقصر ضمن جولة تستغرق عدة أيام في يلتقي خلالها بكبار المسؤولين المصريين ورجال الأعمال، وممثلي الشركات الأمريكية العاملة في مصر للتأكيد على شراكة الولايات المتحدة ودعمها للتنمية الاقتصادية في مصر.

يشار إلي  أن السفير ديفيد ثورن، تم تعيينه في منصب كبير مستشاري وزير الخارجية في أغسطس 2013، بالإضافة إلى مهمات أخرى، كلّف وزير الخارجية جون كيري السفير ثورن، بقيادة جهد موسع لإبراز القضايا الاقتصادية والتجارية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ويعمل السفير ثورن أيضا على تعزيز أهمية ريادة الأعمال والتكنولوجيا والإبتكار في جهود وزارة الخارجية لدعم الإزدهار العالمي.

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