أخبار عاجلة

تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الصين تدعو لقرار دولي لمعاقبة كوريا الشمالية

Google+ Print
الصين تدعو لقرار دولي لمعاقبة كوريا الشمالية الصين تدعو لقرار دولي لمعاقبة كوريا الشمالية

الرئيس الصيني

قال وزير خارجية الصين، وانغ يي، اليوم الجمعة، إن بلاده ستساند قرارًا لمجلس الأمن الدولي يجعل كوريا الشمالية “تدفع الثمن اللازم” لتجربتها الصاروخية الأخيرة لكنه أوضح أن الهدف هو إعادة بيونجيانج لطاولة المفاوضات”.

وأضاف في مقابلة مع “رويترز” أن بكين تحث الولايات المتحدة على عدم نشر نظام الدفاع الصاروخي المتطور في كوريا الجنوبية، قائلا إنه قد يستخدم أيضا لاستهداف الصين.

وتابع الوزير عبر مترجم “نساند مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل أن يتخذ المزيد من الخطوات وفي تبني قرار جديد بحيث تدفع كوريا الشمالية الثمن اللازم وترى أن هناك تبعات لسلوكها”.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة منذ أن أجرت أول تجاربها النووية عام 2006، وأجرت ثلاثة اختبارات نووية أخرى منذ ذلك الحين بينها واحدة الشهر الماضي إلى جانب عدد كبير من التجارب على صواريخ باليستية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا