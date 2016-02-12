الصين تدعو لقرار دولي لمعاقبة كوريا الشمالية

قال وزير خارجية الصين، وانغ يي، اليوم الجمعة، إن بلاده ستساند قرارًا لمجلس الأمن الدولي يجعل كوريا الشمالية “تدفع الثمن اللازم” لتجربتها الصاروخية الأخيرة لكنه أوضح أن الهدف هو إعادة بيونجيانج لطاولة المفاوضات”.

وأضاف في مقابلة مع “رويترز” أن بكين تحث الولايات المتحدة على عدم نشر نظام الدفاع الصاروخي المتطور في كوريا الجنوبية، قائلا إنه قد يستخدم أيضا لاستهداف الصين.

وتابع الوزير عبر مترجم “نساند مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل أن يتخذ المزيد من الخطوات وفي تبني قرار جديد بحيث تدفع كوريا الشمالية الثمن اللازم وترى أن هناك تبعات لسلوكها”.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة منذ أن أجرت أول تجاربها النووية عام 2006، وأجرت ثلاثة اختبارات نووية أخرى منذ ذلك الحين بينها واحدة الشهر الماضي إلى جانب عدد كبير من التجارب على صواريخ باليستية.