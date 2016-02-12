الأحد.. أحمد أدم وفيدرا يتحدثون عن الزواج والسعادة في «بيت العيلة» على النهار

كتبت – إنجي لطفي

في حلقة تحت عنوان “سعيد ولا متجوز”، يستضيف برنامج “بيت العيلة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم على شاشة انهار، الفنان الكوميدي أحمد أدم، حيث يمثل في الحلقة شخصية المتزوج ويتحدث عن حياته الشخصية وأهم الموقف التي يتعرض لها في مشواره الحياتي، وذلك يوم الأحد المقبل في تمام التاسعة مساءً.

وفي فقرة أخرى من البرنامج، تتحدث الفنانة والمخرجة فيدرا، عن تجربة زواجها، وتفضيلها لحياة الوحدة والعزوبية بعد ذلك.

> فيما تمثل بريهان مدكور، مصممة الأزياء والديكور التراثى نموذج الفتاة العازبة، وتروي خلال الحلقة كواليس حياته الشخصية ورؤيتها للزواج.

كما يستضيف البرنامج فيروز كراوية، مطربة، لتتحدث عن علاقات الفريند زون وهى الصداقة بدون زواج، أما الكاتب والروائي باسم شرف، يتحدث عن متعة العزوبية خلال الحلقة خاصة انه مؤلف رواية “يا سلمى أنا الان وحيد”.

وتناقش الحلقة مع الضيوف ظاهرة ربط التعاسه بالزواج لدرجة جعلت مقولة “سعيد ولا حزين” تصبح “سعيد ولا متجوز”، وحديث خاص مع الضيوف في يوم عيد الحب، وذلك كشكل جديد لمناقشة هذا اليوم.