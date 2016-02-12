سامح شكرى يبحث مع ممثلة السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبى قضايا المنطقة

التقى سامح شكرى وزير الخارجية صباح اليوم الجمعة، على هامش مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ بالممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى فيديريكا موجرينى، حيث تناول معها تطورات الأزمة السّوريّة على ضوء اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسوريا مساء الخميس، والنتائج التى تمخض عنها الاجتماع.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى بحث مع الممثلة العليا أيضا تطورات الأوضاع فى ليبيا وأهمية الإسراع بتشكيل حكومة الوفاق الوطنى لتولى مسئولياتها فى تحقيق الاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية وتحقيق تطلعات الشعب الليبى.

كما تناول شكرى مسار العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، والتعاون القائم بين الجانبين حول عدد من الملفات الإقليمية آخذا فى الاعتبار الدور الإقليمى والدولى الهام الذى تقوم به مصر فى تحقيق الاستقرارفى المنطقة، بالإضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية، واستعداد لاجتماع اللجنة الرباعية الدولية المقرر انعقادها ظهر الجمعة أيضا فى ميونخ.

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