أطباء مستشفى المطرية يطالبون بمنع دخول أى فرد مسلح إلى المستشفيات

طالب الدكتور مؤمن عبد العظيم أحد الأطباء المعتدى عليهم بمستشفى المطرية التعليمى، من قبل أمناء الشرطة، عدم السماح لأى شخص أن يصطحب الأطباء للأقسام للتحقيق معهم لأى سبب أيا كان، مؤكدا أنهم لن يقبلوا بهذا مجددا، مع ضرورة حماية المستشفيات، قائلا نريد علاج المواطنين وليس الصدام معهم، ومنع دخول أى فرد مسلح إلى المستشفى تحت أى ظرف من الظروف.

وقال الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء خلال اجتماع الجمعية العمومية للنقابة المنعقد الآن، لن يضار طبيب خلفه هذه الجمعية العمومية الحاشدة، ولن يظلم أحد منهم بعد اليوم، وسيؤرخ للأطباء هذا اليوم، أطباء مصر بكافة نقاباتها المهنية والعمالية جميعهم ينتظرون قرارات النقابة فى هذا اليوم، مضيفا "ها هم أطباء مصر خلفهم نقابتهم، ولن نصمت بعد اليوم أمام إهانة أى طبيب، وليكن 12 فبراير هو بداية تاريخ جديد، ولا نملى على الجمعية العمومية شيئًا لكننا ننتظر منها الكثير، فقط أعضائها يعلموننا كيف تكون كرامة الأطباء.